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4 часа назад

Раскрыта дата окончательного закрытия магазинов Zara в России

Секрет Фирмыиещё 2

Магазины Zara, Zara Home, Massimo Dutti и Oysho испанской компании Inditex могут закрыться в России до конца ноября 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов рынка торговой недвижимости. По их словам, арендодатели сейчас активно ведут переговоры с потенциальными арендаторами на освобождающиеся площади. В частности, владельцы торговых центров хотят привлечь в страну турецкие бренды. «Думаю, все закрытия пройдут до конца ноября. Все активно ищут новых арендаторов. Мы, как Союз торговых центров, даже открыли офис в Стамбуле для более активного привлечения турецких брендов на российский рынок», — заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Источник агентства на рынке торговой недвижимости сообщил, что магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho откроются под новыми вывесками в марте 2023 года. По словам Шакирова, после ухода Inditex и других брендов только в московских ТЦ суммарно может освободиться 30–40% арендных площадей. По итогам первого полугодия вакантные площади увеличились на полтора процентных пункта, и показатель достиг 13%. Это максимум с 2010 года, отмечали ранее в консалтинговой компании Nikoliers. 5 марта Inditex временно закрыла 502 своих магазина в РФ и прекратила онлайн-продажи на фоне военной операции на Украине. В мае сообщалось , что испанский холдинг собирается снова открыть магазины одежды Zara, но уже под другим брендом. Как выяснилось в конце августа, сотрудников Zara в России начали массово увольнять . Им предлагают увольнение по соглашению сторон, обещая при этом выплату в размере пяти окладов, отмечал Mash. А менеджерам компания предложила поработать в зарубежных торговых точках сети. Фото: «Яндекс.Карты» / скриншот

Раскрыта дата окончательного закрытия Zara в России
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Мода,Булат Шакиров,
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