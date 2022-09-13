Стилист Лисовец рассказал о главных трендах осени

«Кроме того, точно нужно купить правильную бейсболку, которая будет отлично смотреться с пиджаком, пальто и пуховиком. Она может быть с маленькой надписью, нейтрального цвета, например, белая или бежевая. Она будет придавать образу спортивный и актуальный вид. Также большая сумка-шопер, в которую можно сложить все что угодно, очень популярна. Она придаст образу грубости. Однако отмечу, что такой аксессуар подойдет только для дневного времени. Вечером лучше ходить с маленькими и аккуратными сумочками»,