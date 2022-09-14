10 главных трендов осень-зима 22/23

Полгода назад мировые бренды показали нам, что будет актуально этой осенью. Сейчас новинки уже не кажутся такими остромодными, скорее знакомыми и уютными. Что же купить для осенне-зимнего сезона и как это носить – читайте в новом материале на Passion.ru.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Екатерина Трошина Стилист и создательница бренда G.R.E.E.N.k

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Тренд 1. Кожа

И красиво, и модно, и практично. Цвет материала можно выбрать любой: черный, красный, зеленый, фиолетовый или желтый. Можно облачиться в кожу с головы до ног – пример показали Alexander McQueen и Bottega Veneta. Или же комбинировать кожаный верх с тканевыми юбками (Gucci). Отдельный шик – кожаный низ с простой белой футболкой.

Тренд 2. Макси

Утилитарное миди уходит в прошлое вместе с летом. Вопреки дождям и лужам, носим исключительно длинные юбки. Этот тренд продемонстрировали Yves Saint Laurent, Chanel, №21. Платья и юбки в пол рекомендуется носить вместе с курткой-косухой, бомбером, пальто-одеялом свободного силуэта.

Тренд 3. Y2K

Y2K расшифровывается как Y— я, 2 — 2000-е, К — проблемы перехода в новое тысячелетие. Мода на проблемы зародилась в социальных сетях, затем ее подхватили и вывели на подиум Chloé, Versace, Dolce & Gabbana, Lanvin. Акцент на футуристичность, яркие цвета, металлические фактуры, элементы диско, образ Барби. Активно используются высокотехнологичные ткани, даже пластик. На подиумах выглядит завораживающе, в реальной жизни можно играть с аксессуарами в стиле Y2K и отдельными элементами одежды.

Тренд 4. Яркие цвета и простой крой

Легче всего этот тренд будет интегрировать в виде отдельных ярких деталей: юбка или сумка, что сделает осенний образ и моднее, и интереснее. Но особенно здорово тренд смотрится на обуви или в тотал-луке. Вдохновение ищем у Jil Sander, у Versace, Bottega Veneta, Valentino. Отдельного внимания заслуживает цвет фуксии. Этот оттенок розового, покоривший нас летом, остается на осень. Главным законодателем моды на него стал Valentino. На показе модного дома даже стены и пол были розовыми. Подхватили идею и Versace, представив пальто простого кроя в оттенке «фуксия». У Michael Kors мы видим очень много розовой вязки и верхней одежды. Цвет можно носить и как тотал-лук, и добавить к образу одну какую-то яркую вещь.

Тренд 5. Прозрачность

Тотал-лук из просвечивающихся тканей или отдельные прозрачные элементы — в этом сезоне дизайнеры дают нам полную свободу фантазии и самооголения. Вещи, к слову, тоже можно выбирать любые, главное — актуальная фактура.

Тренд 6. Корсеты и бюстье

Этот тренд — громкий и парадоксальный отголосок пандемии, во время которой весь мир перешел на спортивный стиль. За пару лет комфорт и унисекс надоел. Дизайнеры Alexander McQueen, Gucci, Balenciaga возвращают нас к более сексуальным и элегантным силуэтам. А вот Balmain решил сделать переход более мягким и показал корсеты со спортивными элементами, оставив рукава свитшота. У Dior корсет уживается даже с тренчем.

Тренд 7. Летняя майка, или white tank

Удивительно сильный тренд, которому даже осень не помеха. Майки в осенних коллекциях показали самые крупные модные дома, например, Prada, Bottega Veneta, Chloé, Loewe. Если Bottega Veneta продемонстрировало их с простыми джинсами, то у Prada мы видим белую майку с элегантной юбкой.

Тренд 8. Бомбер

Он ненадолго выходил из моды, чтобы триумфально вернуться этой осенью, правда не в своем классическом варианте. У Versace он видоизменился и стал длинным, как пальто. Prada предложила неоновый розовый бомбер из кожи; Elie Saab – расшитый цветами. Безразмерные бомберы лучше всего надевать с простым платьем или юбкой-карандаш. Кажется, здесь дизайнеры сжалились над нами и соблюли известный закон пропорций: «объемный верх-обтягивающий низ».

Тренд 9. Низкая посадка

Мы откровенно устали от нее в 2000-е, но сейчас она снова в моде. Особенно удачно этот тренд показали Diesel, Valentino, Versace. Джинсы, юбки и брюки отлично смотрятся с кроп-топами, укороченными жакетами, свитерами, объемными бомберами и большими кожаными куртками-косухами. Из-за нарушенных пропорций тренд могут позволить себе либо обладатели идеальной фигуры, либо — самооценки.

Тренд 10. Бахрома