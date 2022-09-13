Размеры одежды Zara возмутили полную блогершу в примерочной

Полная блогерша Джоанна Спайсер возмутилась размерами одежды испанского бренда Zara в примерочной. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом joanna_spicer, чей блог насчитывает более 79 тысяч подписчиков, рассказала, что впервые решила отправиться на шопинг после того, как набрала лишние килограммы во время пандемии коронавируса. «Раньше я была одержима магазинами Zara, но с тех пор, как я набрала 30 фунтов (13 килограммов) во время пандемии, я ничего там не покупала. Поэтому сейчас я подумала, что готова примерить несколько вещей», — отметила в начале видео Спайсер.

Так, в первую очередь юзерша примерила белое платье, оформленное разрезом на груди, и черное платье-рубашку с цветочным рисунком. По ее словам, оба наряда ей не подошли, поскольку они оказались малы в области бюста. Затем Спейсер надела еще одно платье такого же фасона и размера, что и второе. «Оно мне подошло, но не очень мне понравилось», — отметила она.

В заключение женщина решила померить комплект из розовой рубашки и бежевых брюк. Спейсер пояснила, что она выбрала второй упомянутый предмет гардероба размера XXL. Однако, когда она надела брюки, они на ней не застегнулись. «И это было так здорово. Я сбита с толку!» — с иронией сказала она и добавила, что все же купила еще одни штаны на размер меньше, поскольку они ей подошли.