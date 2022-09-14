Названы главные антитренды осени

Кроссовки и зауженные джинсы — главные антитренды этой осени. Об этом «Вечерней Москве» рассказал стилист Владислав Лисовец.
По его словам, узкие джинсы, приталенные пиджаки и блузки лучше отложить на дальнюю полку шкафа.
— Укороченные зауженные джинсы и приталенные пиджаки лучше не носить. Также приталенные рубашки и блузки с выточками и закругленным низом остались в прошлом. Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме,
— рассказал Лисовец.
Стилист отметил, что кроссовки потеряли актуальность. Лучше сменить их на женственную обувь на каблуках.
— Кроме того, нужно меньше ходить в кроссовках. Они также уходят в прошлое. Отдавайте предпочтение элегантной обуви на каблуках,
— считает эксперт.