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1 час назад

Названы главные антитренды осени

Вечерняя Москва

Кроссовки и зауженные джинсы — главные антитренды этой осени. Об этом «Вечерней Москве» рассказал стилист Владислав Лисовец.

Названы главные антитренды осени
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, узкие джинсы, приталенные пиджаки и блузки лучше отложить на дальнюю полку шкафа.

— Укороченные зауженные джинсы и приталенные пиджаки лучше не носить. Также приталенные рубашки и блузки с выточками и закругленным низом остались в прошлом. Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме,

— рассказал Лисовец.

Стилист отметил, что кроссовки потеряли актуальность. Лучше сменить их на женственную обувь на каблуках.

— Кроме того, нужно меньше ходить в кроссовках. Они также уходят в прошлое. Отдавайте предпочтение элегантной обуви на каблуках,

— считает эксперт.

Мода,
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