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1 час назад

Стилист Влад Лисовец назвал главные антитренды в одежде на осень

Lenta.ruиещё 2

Российский стилист Влад Лисовец назвал главные антитренды в одежде на осень 2022 года. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

Известный стилист назвал главные женские антитренды сезона
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявил, что в текущем сезоне актуальность утратят кроссовки. «Они уходят в прошлое», — заявил собеседник издания, призвав заменить их на элегантную обувь на каблуках.

В то же время, по словам Лисовца, необходимо быть аккуратнее при следовании трендам на моду 2000-х годов. Так, он порекомендовал исключить из гардероба укороченные зауженные джинсы и приталенные пиджаки. «Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме», — заключил он.

Мода,Влад Лисовец,
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