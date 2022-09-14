Известный стилист назвал главные женские антитренды сезона

Специалист заявил, что в текущем сезоне актуальность утратят кроссовки. «Они уходят в прошлое», — заявил собеседник издания, призвав заменить их на элегантную обувь на каблуках.

В то же время, по словам Лисовца, необходимо быть аккуратнее при следовании трендам на моду 2000-х годов. Так, он порекомендовал исключить из гардероба укороченные зауженные джинсы и приталенные пиджаки. «Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме», — заключил он.