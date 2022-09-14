В Приморском крае в поселке Красный Яр дальневосточный леопард попытался напасть на мужчину, но тот успел убежать и запереться в доме. Произошедшее попало на видео. Кадры в среду, 14 сентября, публикует местный новостной Telegram-канал NEWS.VL.

Подробности произошедшего рассказала супруга россиянина. «В семь утра муж вышел, чтобы поглядеть на клубнику — мы ее пересаживали. Стал смотреть в огород, и вдруг за этой сеткой в самом огороде леопард как мимо него проскочит! И побежал за собакой за баню. Супруг услышал — собака заверещала. И после этого быстрей стал к дому направляться, леопард тогда оставил собаку и кинулся за мужем», — сообщила она и заявила, что от нападения мужчина отбивался табуреткой.

По ее словам, животное его не укусило — он травмировался сам, когда, убегая, споткнулся и упал.