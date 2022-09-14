Какие женские духи ненавидят мужчины

Эти ноты в парфюме отталкивают противоположный пол.

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Аромат может стать мощным якорем, который всегда будет ассоциироваться у мужчины именно с вами. Но специалисты считают, что далеко не все парфюмы, которые популярны у женщин, нравятся их избранникам.

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Конечно, на восприятие духов влияют эмоции и переживания, поэтому один и тот же запах у разных людей может вызывать приятные или негативные ассоциации. Но есть ноты парфюмов, которые меньше других нравятся мужчинам.

Белые цветы

Многим женщинам нравятся парфюмы с яркими нотами жасмина, гвоздики, черемухи, но психологи считают, что мужчинам такие духи кажутся слишком навязчивыми, они вызывают мигрень и ассоциируются со строгими взрослыми женщинами. Особенно эффект ярко выражен, если в парфюме сочетаются белые цветы и цитрусы — именно такие ароматы мужчины считают безвкусными.

Пудровые ароматы

Эти парфюмы считаются настоящей классикой у женщин, они навевают ассоциации о дорогой косметике, эстетике туалетного столика и будуара. Но, в отличие от женщин, представители сильной половины человечества редко по достоинству могут оценить такие ароматы. Может, потому что они ассоциируются с парфюмами, которыми пользовались их бабушки и любимые тети?

Специи

Гурманские ароматы нравятся тем, кто считает себя искушенным знатоком парфюмов. Некоторые десертные запахи мужчины обожают — ваниль, шоколад, корица ассоциируются с уютом, нежностью и женственностью. Зато более сложные специи молодые люди считают неподходящей нотой для женских парфюмов: куркума, гвоздика, кардамон навевают мысли о ресторане и теплом ужине, а не о флирте и женственности.

Мускус

Считается, что естественный феромон, который выделяет чистая кожа через несколько часов после душа, должен настраивать на флирт и страстные объятия, но существует парадокс: когда естественный мускус смешивается с химическим, который содержится в парфюме, по мнению специалистов, аромат начинает отталкивать мужчин. По статистике, около четверти опрошенных молодых людей ощущают неприятный аптечный запах и даже жалуются на головную боль, находясь рядом с девушкой, которая нанесла парфюм с мускусом.

Слишком экзотично

Эксперты считают, что самыми привлекательными мы считаем ароматы, которые знакомы с детства. Именно поэтому парфюмы с розой, яблоком, лимоном, кофе нравятся мужчинам больше, чем те, в пирамиде которых экзотические благовония, специи и цветы.

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