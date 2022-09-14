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1 час назад

Кейт Миддлтон надела брошь Елизаветы II на траурную службу в Лондоне

Газета.Ru

На траурную службу в Лондоне Кейт Миддлтон надела брошь королевы Елизаветы II, а также серьги, которые когда-то принадлежали принцессе Диане. Об этом сообщает People.

Кейт Миддлтон надела брошь Елизаветы II на траурную службу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новая принцесса Уэльская отдала дань уважения Елизавете II, надев украшение из личной коллекции королевы. Брошь в виде листа украшена жемчугом, который в Великобритании ассоциируется с трауром со времен правления королевы Виктории.

Сообщается, что Елизавета II надевала эту брошь в апреле 1999 года во время поездки в Сеул. Помимо броши, Кейт надела серьги с жемчугом, которые когда-то носила ее покойная свекровь принцесса Диана. Жена принца Гарри Меган Маркл, которая также присутствовала на траурной церемонии, тоже отдала предпочтение жемчугу, надев серьги с жемчугом и бриллиантами, которые ей подарила Елизавета II.

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