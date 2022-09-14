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48 минут назад

Раскрыто предназначение петли на спине рубашек

Lenta.ru

Журналисты портала The Sun раскрыли предназначение петли на спине рубашек. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Раскрыто предназначение петли на спине рубашек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно информации, у моряков отсутствовало свободное место на кораблях для хранения своей униформы. В связи с этим они пришивали к своим рубашкам петли, чтобы их можно было легко повесить на крючок и высушить.

В то же время отмечается и другая версия происхождения петли. Так, в 1960-х годах дизайнеры шведского бренда одежды Gant начали первыми пришивать ее к задней части своих рубашек. Утверждается, что они дали ей специальное название «петля для шкафчика». Причиной для данного явления послужила тем, что их клиенты, которые в основном были студентами колледжей Лиги плюща, могли удобно повесить свои рубашки. Однако спустя некоторое время учащиеся учебных заведений изменили значение данной детали. Так, если с молодого человека срывали петлю, то это означало, что он состоит в отношениях.

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