Раскрыто предназначение петли на спине рубашек

Согласно информации, у моряков отсутствовало свободное место на кораблях для хранения своей униформы. В связи с этим они пришивали к своим рубашкам петли, чтобы их можно было легко повесить на крючок и высушить.

В то же время отмечается и другая версия происхождения петли. Так, в 1960-х годах дизайнеры шведского бренда одежды Gant начали первыми пришивать ее к задней части своих рубашек. Утверждается, что они дали ей специальное название «петля для шкафчика». Причиной для данного явления послужила тем, что их клиенты, которые в основном были студентами колледжей Лиги плюща, могли удобно повесить свои рубашки. Однако спустя некоторое время учащиеся учебных заведений изменили значение данной детали. Так, если с молодого человека срывали петлю, то это означало, что он состоит в отношениях.