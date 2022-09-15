Блогерша отказалась от бюстгальтера четыре года назад

Блогерша Клара Дао перестала носить бюстгальтер несколько лет назад и поделилась опытом. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, на размещенных кадрах девушка предстала в черных трусах и белом кроп-топе с надписью «Клуб для тех, кто не носит бюстгальтеры». При этом обладательница нулевого размера бюста рассказала, что ранее пыталась соответствовать навязанным стандартам красоты и выбирала модели бра с косточками и эффектом пуш-ап. Однако впоследствии она решила полностью отказаться от данного вида нижнего белья.

«Я не ношу бюстгальтеры уже четыре года и ни разу об этом не пожалела. Я считаю, без них мы все выглядим лучше. Да, люди иногда глазеют, но, честно говоря, мне надоело переживать о том, что подумают другие. Предпочитаю поступать так, как хочется именно мне. Выбирайте то, что делает вас счастливее»,

— высказалась инфлюэнсерша, назвав отказ от бра одним из лучших решений, которые помогли ей стать увереннее в себе и научиться принимать внешний вид ее груди.