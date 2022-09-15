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1 час назад

Блогерша отказалась от бюстгальтера четыре года назад и поделилась опытом

Lenta.ru

Блогерша Клара Дао перестала носить бюстгальтер несколько лет назад и поделилась опытом. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша отказалась от бюстгальтера четыре года назад
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, на размещенных кадрах девушка предстала в черных трусах и белом кроп-топе с надписью «Клуб для тех, кто не носит бюстгальтеры». При этом обладательница нулевого размера бюста рассказала, что ранее пыталась соответствовать навязанным стандартам красоты и выбирала модели бра с косточками и эффектом пуш-ап. Однако впоследствии она решила полностью отказаться от данного вида нижнего белья.

«Я не ношу бюстгальтеры уже четыре года и ни разу об этом не пожалела. Я считаю, без них мы все выглядим лучше. Да, люди иногда глазеют, но, честно говоря, мне надоело переживать о том, что подумают другие. Предпочитаю поступать так, как хочется именно мне. Выбирайте то, что делает вас счастливее»,

— высказалась инфлюэнсерша, назвав отказ от бра одним из лучших решений, которые помогли ей стать увереннее в себе и научиться принимать внешний вид ее груди.

В июле жительница Северной Каролины, США, Джада Трэвис рассказала, что отказалась от бритья подмышек, и назвала плюсы волос на теле. Так, юзерша с никнеймом jadamackt рассказала, что перестала делать эпиляцию три года назад. 24-летняя блогерша призналась, что всегда страдала от зуда после бритья. Кроме того, уже через несколько часов в этой зоне тела у нее отрастала грубая щетина, которая вызывала раздражение на коже.

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