Мать показала платье 16-летней дочери для вечеринки и вызвала споры в сети

«Я сказала, что, если платье будет смотреться на ней неприлично, мы отправим его обратно. Однако дочь назвала это несправедливым. Она заявила, что я не должна контролировать, как она одевается, потому что все ее друзья носят то же самое»,

Других пользователей также озадачила указанная ситуация. «По правде говоря, ты действительно не можешь ее остановить. Она права: большинство подростков одеваются как 23-летние, собираясь в клуб. Я знаю, что ты имеешь в виду, мне тоже было бы неловко, но мой тебе совет: не распыляйся по пустякам», «Важно объяснить ей, что в таком виде она привлечет к себе внимание, в том числе нежелательное. Ты должна убедиться, что она сможет за себя постоять», «Позволь ей носить такие платья, пока у нее есть красивая фигура и уверенность в себе», «Она уже больше похожа на взрослую, чем на ребенка, время, когда можно было контролировать ее внешний вид, прошло», — прокомментировали они.