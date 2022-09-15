Влад Лисовец рассказал, как выглядеть стильно этой осенью

С приходом холодов россияне начали кутаться в одежду, да и врачи советуют надевать несколько слоев. Стилист Влад Лисовец рассказал «ФедералПресс», как одеваться тепло и стильно.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Самые стильные образы – это всегда многослойные. Потому что односложно одеться практически невозможно»,

– отметил стилист.

Он пояснил, что, например, летом сложно что-то придумать. А осенью можно надеть свитер из одной ткани, юбку из другой, сверху другого цвета плащ, плюс шарф и головной убор.

Влад Лисовец считает, что чем больше деталей и аксессуаров, тем интереснее становится образ. Он добавил, что осень – это лучшее время для стиля и моды, потому что совсем в мороз мы просто утепляемся.

«Пожалуйста, экспериментируйте и сделайте образ еще более многослойным»,

– подчеркнул Лисовец.

Также стилист отметил, что нужно не бояться миксовать на себе цвета и принты. Сейчас одни из самых модных – розовый, белый, голубой и оттенки 1970-х: хаки, бордовый.

Образ можно дополнить чем-то блестящим, главное – не переборщить, добавил стилист. Также модно носить кожзам и искусственный мех.