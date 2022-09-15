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3 минуты назад

3 вещи, которыми можно заменить пиджак

WomanHit.ru

Мы собрали три крутых тренда.

3 вещи, которыми можно заменить пиджак
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Без сомнений, пиджак — универсальный вариант, когда нужно быстро выбрать вещь для деловой или расслабленной встречи, но нам, если честно, пиджаки слегка поднадоели, уверены, у вас тоже время от времени возникает такое чувство. Мы посоветовались со стилистом и решили подобрать три потрясающие замены даже самому крутому пиджаку в вашем гардеробе.

Рубашка-куртка

Куртки-рубашки в кожаном исполнении бьют все рекорды популярности с наступлением холодов. К слову, вы не только может собрать свежий образ с монохромной курткой, но и заменить ей верхнюю одежду, когда за окном относительно тепло и у вас планируется небольшая прогулка. Для дружеских посиделок и не слишком формальных встреч она будет просто незаменимой вещью в гардеробе. Под кожаную рубашку прекрасно подходя как простые футболки, так и кропы, но никто не мешает вам добавить чуть больше женственности с бельевым топом в контрастном оттенке.

Классический жилет

Не совсем верхняя одежда, однако как часть офисного «лука» или образа, требующего прямых линий, — просто идеальный вариант. Никто не запрещает вам «разбавить» образ с жилетом прямыми джинсами или юбками, однако здесь нужно помнить, что юбка в этом случае должна быть такого же прямого кроя, к примеру, карандаш в кожаном исполнении будет отличным завершением образа. Что касается обуви, подойдут как массивные белые кроссовки, так и лодочки, если дресс-код запрещает вам иное.

Твидовый жакет

Бессмертная классика, и, поверьте, совсем не скучная. В этом сезоне вещи из твида на пике, особенно это касается верха. Стилисты настоятельно рекомендуют носить твидовые жакеты с юбками, кстати, подойдет и ваш любимый мини-формат. Не бойтесь пробовать яркие цвета, этой осенью в топе красный цвет будет в тренде, а потому, если вам необходим акцент, сделайте его именно на твидовом жакете — не прогадаете.

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