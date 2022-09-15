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16 минут назад

Как выбрать современный и стильный брючный костюм

РИА "ФедералПресс"

Брючный костюм – это универсальный предмет гардероба женщины: стильный, удобный и подходящий любому типу фигуры. Стилист-имиджмейкер Татьяна Преображенская в своем блоге дала советы по выбору этой части гардероба.

Как выбрать современный и стильный брючный костюм
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Первое, на что обращаем внимание – это силуэт»,

– отмечает Татьяна Преображенская.

Сейчас в моде маскулинность, поэтому пиджак лучше выбрать с выраженной линией плеча и втачным рукавом. Очень популярны в последнее время прямые удлиненные пиджаки.

Нижняя часть костюма – это широкие и длинные брюки, закрывающие обувь. Они сделают силуэт визуально выше.

Наиболее популярные цвета брючных костюмов сейчас – это черный, белый и серый. Такой вариант идеален для работы в офисе.

Также можно выбрать костюм в ярком цвете, он станет самостоятельной частью гардероба, которую не нужно дополнять аксессуарами. Еще один интересный вариант – монохром.

Самые модные принты – клетка и полоска. Первый вариант – это несменяемая классика, второй сможет скорректировать фигуру, передает Style Profi.

Ранее «ФедералПресс» писал, что стилист Влад Лисовец рассказал, как стильно одеться осенью.

Мода,Влад Лисовец,
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