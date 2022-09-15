Как выбрать современный и стильный брючный костюм

Брючный костюм – это универсальный предмет гардероба женщины: стильный, удобный и подходящий любому типу фигуры. Стилист-имиджмейкер Татьяна Преображенская в своем блоге дала советы по выбору этой части гардероба.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Первое, на что обращаем внимание – это силуэт»,

– отмечает Татьяна Преображенская.

Сейчас в моде маскулинность, поэтому пиджак лучше выбрать с выраженной линией плеча и втачным рукавом. Очень популярны в последнее время прямые удлиненные пиджаки.

Нижняя часть костюма – это широкие и длинные брюки, закрывающие обувь. Они сделают силуэт визуально выше.

Наиболее популярные цвета брючных костюмов сейчас – это черный, белый и серый. Такой вариант идеален для работы в офисе.

Также можно выбрать костюм в ярком цвете, он станет самостоятельной частью гардероба, которую не нужно дополнять аксессуарами. Еще один интересный вариант – монохром.

Самые модные принты – клетка и полоска. Первый вариант – это несменяемая классика, второй сможет скорректировать фигуру, передает Style Profi.