Как выбрать современный и стильный брючный костюм

Брючный костюм – это универсальный предмет гардероба женщины: стильный, удобный и подходящий любому типу фигуры. Стилист-имиджмейкер Татьяна Преображенская в своем блоге дала советы по выбору этой части гардероба.
«Первое, на что обращаем внимание – это силуэт»,
– отмечает Татьяна Преображенская.
Сейчас в моде маскулинность, поэтому пиджак лучше выбрать с выраженной линией плеча и втачным рукавом. Очень популярны в последнее время прямые удлиненные пиджаки.
Нижняя часть костюма – это широкие и длинные брюки, закрывающие обувь. Они сделают силуэт визуально выше.
Наиболее популярные цвета брючных костюмов сейчас – это черный, белый и серый. Такой вариант идеален для работы в офисе.
Также можно выбрать костюм в ярком цвете, он станет самостоятельной частью гардероба, которую не нужно дополнять аксессуарами. Еще один интересный вариант – монохром.
Самые модные принты – клетка и полоска. Первый вариант – это несменяемая классика, второй сможет скорректировать фигуру, передает Style Profi.
Ранее «ФедералПресс» писал, что стилист Влад Лисовец рассказал, как стильно одеться осенью.