Блогерша раскрыла способ казаться выше с помощью одежды

Популярная блогерша раскрыла способ увеличить рост с помощью правильно подобранного наряда. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице на платформе TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом offbeatpetite регулярно делится публикациями на тему моды. В одном из последних постов она рассказала, что при составлении повседневных образов всегда придерживается так называемого «правила двух третей», которое позволяет ей визуально казаться выше вопреки невысокому росту.

«Нельзя разбивать тело на две части одеждой. Если условно разделить женщину на три равных части, то 2/3 должны приходиться на низ, а 1/3 — на верх. В связи с этим я советую подбирать обувь в тон брюк или заправлять свитера и рубашки в штаны с завышенной линией талии», — пояснила юзерша.

Автор видео добавила, что старается не носить контрастную обувь, цвет которой отличается от джинсов или юбки, чтобы не урезать длину ног. «Теперь ваш шопинг станет легче — просто доверьтесь мне», — высказалась девушка в заключение. Зрители, в свою очередь, поблагодарили ее за лайфхак в комментариях. «Спасибо!», «Благодарю», «Ты лучшая», — написали они.