Как отличить брендовую вещь от подделки

Нося подделку, можно выглядеть стильно и дорого, считает стилист Владислав Лисовец. Однако для этого сначала нужно позволить себе купить оригинал, добавил он. Эксперт в области моды в беседе с «Лентой.ру» рассказал, как отличить подделку от оригинального товара.
В первую очередь Лисовец посоветовал обращать внимание на цену. Подделка всегда будет стоить намного дешевле оригинала.
«Во-первых, оригинальное всегда продается в хороших, уважающих себя магазинах и всегда стоит дорого»,
— высказался стилист.
Также, в отличие от брендовой вещи, подделка будет сделана хуже по качеству, добавил эксперт в области моды. Однако не всегда простой обыватель сможет с ходу обратить внимание на те нюансы, по которым профессионал определит что перед ним: фэйк или оригинал.
«Про швы говорить не будем. Тут уже у каждого в зависимости от внутренней культуры, жизненного опыта и образа жизни требования к качеству свои. Но на что порекомендую обратить внимание. На написание принтов, плюс написание шрифтов, плюс лого, плюс бирка. Бирка на подделках всегда сделана из тряпки. Она похожа на оригинал, но всегда видно, что ее шили где-то на коленках. Также обращайте внимание на упаковку. Если речь идет о том, что продается в упаковке, то это как правило штампованные коробки из плохого качества картона»,
— заключил Лисовец.
Еще один нюанс, который выдает подделку, это цвет, заявил стилист.
«Нужно всегда смотреть, есть ли такая вещь в оригинале. Как правило, подделка отличается по цвету. Невозможно подогнать цвет и сделать его точно таким же, каким он был в оригинале, на показе. Он как правило или темнее, или светлее, или более грязный»,
— поделился специалист.
По его словам, в подделке тоже можно выглядеть стильно и дорого.
«Но надо сперва состояться и иметь возможность носить оригинал, — заключил эксперт в области моды. — Когда вы сможете себе позволить купить и носить оригинал, вы с таким же достоинством будете носить подделку, и никто никогда в жизни не догадается, что на вас не брендовая вещь. А если человек ни финансово, ни морально не готов к оригиналу его всегда выдаст взгляд, который сразу кричит, что все это не по-настоящему».
Также стилист посоветовал «не обвешиваться логотипами». Это касается как оригинальных вещей, так и подделок.
«Как правило недалекие, примитивные люди обвешивают себя лого. Это даже касается людей с достатком. Обвешивающие себя сверху до низу логотипами люди — это всегда показатель мещанства, бескультурья и не умения правильно преподносить себя и вещи»,
— высказался специалист.