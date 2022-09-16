Как отличить брендовую вещь от подделки

«Про швы говорить не будем. Тут уже у каждого в зависимости от внутренней культуры, жизненного опыта и образа жизни требования к качеству свои. Но на что порекомендую обратить внимание. На написание принтов, плюс написание шрифтов, плюс лого, плюс бирка. Бирка на подделках всегда сделана из тряпки. Она похожа на оригинал, но всегда видно, что ее шили где-то на коленках. Также обращайте внимание на упаковку. Если речь идет о том, что продается в упаковке, то это как правило штампованные коробки из плохого качества картона»,