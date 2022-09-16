Кто сказал, что в холодное время года выглядеть модно сложно? Стилист бренда Emka Владимир Казарян рассказал Passion.ru о стильных моделях верхней одежды в новом сезоне. Ориентируясь на тренды, вы сможете обновить гардероб и закрепить за собой статус «самой стильной и красивой».

Фото: Passion.ru Passion.ru

Самая модная верхняя одежда на осень 2022 — это дубленки и шубы из искусственного меха. Важно, чтобы, глядя на вещь было видно, что мех экологичный. Буквально несколько лет назад, это заявление выглядело бы странно, но сегодня мода идет в сторону осознанности: мы бережем животных, задумываемся о загрязнении окружающей среды, и это настроение должно читаться при выборе одежды. По цветам строгих ограничений нет, здесь все упирается в личные предпочтения модниц. Однако, я отдаю предпочтение нейтральным цветам, которые впишутся в образы на каждый день и выгодно подчеркнут вечерние образы.

Укороченные куртки – отличная возможность разбавить вереницу осенне-зимних пальто.

Современная мода предлагает комбинировать такую куртку с коктейльными платьями, брюками и юбками. Спектр цветов и принтов данной модели неосязаемый, так что выбирайте ту модель куртки, которая больше нравится.