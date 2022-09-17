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45 минут назад

Пять способов выглядеть стройнее

Мослентаиещё 1

Историк моды, искусствовед, ведущий популярной телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев раскрыл пять способов выглядеть стройнее. Рекомендациями эксперт поделился с порталом Woman's Day.

Пять способов выглядеть стройнее
Фото: МослентаМослента

Прежде всего, Васильев порекомендовал не выбирать образы с контрастным верхом и низом.

«Это фатально скажется на восприятии фигуры, ее будут видеть как два отдельных фрагмента. Старайтесь делать так, чтобы в вашем гардеробе было минимум горизонталей и максимум вертикалей», — объяснил он.

Лучше отдавать предпочтение матовым тканям, отметил историк моды. Блестящие материалы, по словам Васильева, отражаются на коже и выглядят менее выигрышно.

Женщине необходимо найти «свои» цвета, подчеркнул телеведущий.

«Старайтесь использовать не те оттенки, которые в моде, а те, которые идут лично вам. Как понять, что вам идет? Конечно, природный цвет кожи, волос и глаз нужно рассматривать в первую очередь», — посоветовал Васильев.

Он напомнил, что каждый цвет имеет 20-30 вариаций, а лучше сочетать оттенки поможет изучение произведений искусства.

Васильев порекомендовал подчеркивать свои «козыри» — будь то тонкая талия, изящные запястья или красивая грудь — с помощью нарядов. Однако при этом необходимо помнить о возрасте и уместности, добавил эксперт.

В заключение телеведущий посоветовал женщинам в возрасте не ориентироваться на времена молодости при выборе нарядов и придерживаться актуальных тенденций.

«Советую хоть раз сходить к современному стилисту. Возможно, перемены вы примете не сразу, но, когда увидите восторженные взгляды, осознание их важности точно придет»,

Мода,Александр Васильев,
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