Тимоти Шаламе – первый мужчина британского журнала Vogue

26-летний американец Тимоти Шаламе, звезда "Дюны", стал первым мужчиной для британского издания моды и стиля Vogue, пишут СМИ сегодня, 16 сентября.

Фото: Ревизор Ревизор

Появление мужского лица на обложке Vogue беспрецедентно: за всю 130-летнюю историю журнала его лицами были только прекрасные дамы.

Фотографии Шаламе выложены и на сайте журнала. На снимках он позирует в одежде брендов Balmain и Chrome Hearts. Фотосессию сопровождает интервью с актером насчет его творческих планов.