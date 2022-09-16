Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Тимоти Шаламе – первый мужчина британского журнала Vogue

Ревизор.ru

26-летний американец Тимоти Шаламе, звезда "Дюны", стал первым мужчиной для британского издания моды и стиля Vogue, пишут СМИ сегодня, 16 сентября.

Тимоти Шаламе – первый мужчина британского журнала Vogue
Фото: РевизорРевизор

Появление мужского лица на обложке Vogue беспрецедентно: за всю 130-летнюю историю журнала его лицами были только прекрасные дамы.

Фотографии Шаламе выложены и на сайте журнала. На снимках он позирует в одежде брендов Balmain и Chrome Hearts. Фотосессию сопровождает интервью с актером насчет его творческих планов.

Автор снимков – суперпопулярный фотограф Стивен Мейзел, частый "партнер" Vogue.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители