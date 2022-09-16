Тимоти Шаламе – первый мужчина британского журнала Vogue

26-летний американец Тимоти Шаламе, звезда "Дюны", стал первым мужчиной для британского издания моды и стиля Vogue, пишут СМИ сегодня, 16 сентября.
Появление мужского лица на обложке Vogue беспрецедентно: за всю 130-летнюю историю журнала его лицами были только прекрасные дамы.
Фотографии Шаламе выложены и на сайте журнала. На снимках он позирует в одежде брендов Balmain и Chrome Hearts. Фотосессию сопровождает интервью с актером насчет его творческих планов.
Автор снимков – суперпопулярный фотограф Стивен Мейзел, частый "партнер" Vogue.