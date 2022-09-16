Названы пять вышедших из моды осенних вещей

Редакторы журнала The Symbol назвали пять предметов гардероба, которые вышли из моды осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Так, эксперты отнесли к антитрендам обтягивающие фигуру и короткие вещи, например, пальто выше колена. В списке также оказались открывающие щиколотки брюки скинни, облегающие кожаные куртки, плащи и тренчи с рукавом до середины предплечья. При этом специалисты не рекомендуют избавляться от этих моделей, поскольку они могут стать популярными через некоторое время благодаря цикличности моды. Антитрендом в обуви авторы материала сочли ботильоны на высоких шпильках и шнуровке.

Редакторы журнала отметили, что в настоящее время при разработке коллекций дизайнеры руководствуются соображениями практичности: по их мнению, в первую очередь одежда должна защищать от холода и быть удобной в носке. По этой причине на смену укороченным и облегающим моделям пришел свободный оверсайз.