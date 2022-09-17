Вредные установки, которые мешают выглядеть стильно

Модельер Наз Маер рассказывает, как упорядочить свой гардероб и избежать лишних вещей в нем.

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Находясь в поисках индивидуального стиля, важно не загонять себя в рамки. Именно внутренние установки зачастую мешают выглядеть стильно и толкают к необдуманным покупкам. Что же это за установки?

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Мне совершенно нечего надеть

Часто такую фразу мы слышим от женщин, чьи шкафы доверху забиты вещами. И в ней есть доля правды. Натыкаясь взглядом на огромное количество одежды разных цветов и стилей, нам сложно продумать цельный образ в голове. Приходится всегда отдавать предпочтение привычным вещам — любимым джинсам и футболке.

Для того чтобы избавиться от этой установки, необходимо провести полную инвентаризацию своего гардероба и избавиться от того, что стало неактуальным, не подходит по размеру, потеряло презентабельный вид или просто разонравилось.

Такая уборка благоприятно сказывается на состоянии нервной системы. Освобождая пространство, вам легче будет составить несколько образов из того, что есть в наличии и при необходимости докупить необходимое. Вам не захочется захламлять идеально разобранный гардероб, поэтому вы перестанете совершать ненужные покупки.

Моя фигура не позволяет мне носить, то что действительно нравится

Сегодня медиа активно транслируют и навязывают стандартизированный образ женской фигуры. В интернет-магазинах, каталогах изображены девушки модельной внешности с идеальными пропорциями. Пытаясь повторить стильный образ с картинки, женщины впадают в уныние, если на них одежда смотрится совершенно иначе.

Сравнение себя с другими никогда не приведет к развитию собственной индивидуальности. Примеряйте разные образы, даже если убеждены, что вам это не подойдет. Ищите то, что выгодно подчеркивает ваши достоинства. Не стоит прятать себя под бесформенной одеждой. Даже если предпочитаете стиль оверсайз, обращайте внимание, чтобы он выглядел опрятно, подходил вам по цветовой гамме, подчеркивал вашу индивидуальность. Это позволит вам чувствовать себя увереннее и не зацикливаться на особенностях фигуры.

Мой стиль не отражает мою личность

Если вы определились, какое впечатление хотели бы производить на окружающих, но гардероб не отвечает этим запросам, то пришло время его пересмотреть и модернизировать. На начальном этапе можно обратиться к стилисту, который поможет составить модную капсулу, согласно вашему запросу. Также можно изучить особенности своего цветотипа и строения фигуры, чтобы самостоятельно подбирать подходящие образы. Формируйте насмотренность — подпишетесь в социальных сетях на стилистов, листайте журналы мод, обращайте внимание на образы героев кинофильмов, подмечайте интересные детали и стильные решения.

Я не умею одеваться по возрасту

Размышления о соответствии гардероба возрасту часто ограничивает женщин в выборе одежды. Но главная задача стильного образа — отражать индивидуальность человека. Поэтому не стоит бояться выглядеть старших своих лет в строгом брючном костюме или считать себя недостаточно молодой для укороченного пуховика, если вам действительно нравятся эти вещи.

Я не умею подбирать аксессуары

Зачастую именно подбор мелких деталей образа занимает больше времени, чем весь образ в целом. Если появилось ощущение, что все имеющиеся аксессуары вам не подходят, то устройте своеобразный детокс. На время откажитесь от всего, кроме любимой сумки и классических украшений. Параллельно, как было отмечено выше, тренируйте насмотренность и вдумчиво пополняйте гардероб только подходящими аксессуарами.

Я трачу на одежду слишком много денег

Если вы смогли признать свою склонность к импульсивным покупкам, то начало положено. Старайтесь более вдумчиво подходить к пополнению своего гардероба. Покупайте актуальные и необходимые вещи, которые можно гармонично сочетать с вашим основным гардеробом. После тяжелого трудового дня или стрессовой ситуации, вместо того, чтобы привычно бежать по магазинам, лучше принять горячую ванну или прогуляться по парку.

Я боюсь выглядеть нелепо в новом образе