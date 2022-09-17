Лисовец рассказал, какую верхнюю одежду носить этой осенью

"Большой простор для самовыражения дает нам верхняя одежда в наступившем сезоне. А сколько фактур! Здесь и экологический мех, и кожа, и лак и привычные нам, можно сказать, с рождения пуховики! Силуэты с акцентом на талии, а так же варианты, как в пол, так и более короткие! Экспериментируйте с цветом, черных красок уже было достаточно", — заявил Лисовец.