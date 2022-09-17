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1 час назад

Стилист Лисовец рассказал, какую верхнюю одежду носить этой осенью

Газета.Ru

Стилист Владислав Лисовец назвал самую модную верхнюю одежду осени-2022. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

Лисовец рассказал, какую верхнюю одежду носить этой осенью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Владислава Лисовца, этой осенью актуальна верхняя одежда из экологического меха и кожи. Стилист рекомендует обратить внимание на приталенные модели любой длины, а также экспериментировать с цветом.

"Большой простор для самовыражения дает нам верхняя одежда в наступившем сезоне. А сколько фактур! Здесь и экологический мех, и кожа, и лак и привычные нам, можно сказать, с рождения пуховики! Силуэты с акцентом на талии, а так же варианты, как в пол, так и более короткие! Экспериментируйте с цветом, черных красок уже было достаточно", — заявил Лисовец.

Тем, кто хочет приобрести одну вещь и носить ее не один сезон, стилист советует присмотреться к дубленкам и кожаным курткам свободного кроя. "Чем они старше, тем лучше смотрятся!" — объяснил он.

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