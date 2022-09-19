У Джигана украли часы Rolex за 6 млн рублей

У рэпера Джигана украли двое часов Rolex общей стоимостью 6 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По информации издания, 18 сентября музыкант обратился в полицию с просьбой возбудить дело о хищении. Как рассказал Джиган, неизвестные проникли в его коттедж в деревне Захарово и украли дорогостоящие аксессуары.

По словам артиста, на момент кражи в доме была открыта дверь, однако внутри него никого не было. Полицией возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.