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2 часа назад

У Джигана украли часы Rolex за 6 млн рублей

Газета.Ruиещё 9

У рэпера Джигана украли двое часов Rolex общей стоимостью 6 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

У Джигана украли часы Rolex за 6 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, 18 сентября музыкант обратился в полицию с просьбой возбудить дело о хищении. Как рассказал Джиган, неизвестные проникли в его коттедж в деревне Захарово и украли дорогостоящие аксессуары.

По словам артиста, на момент кражи в доме была открыта дверь, однако внутри него никого не было. Полицией возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее Оксана Самойлова пошутила, что ее муж Джиган советуется с ней перед тем, как выбрать трусы. Она добавила, что не может назвать себя или своего супруга романтиками. Однако, отметила Самойлова, они с Джиганом практически не ссорятся.

Мода,Оксана Самойлова,
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