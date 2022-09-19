У Джигана украли часы Rolex за 6 млн рублей

У рэпера Джигана украли двое часов Rolex общей стоимостью 6 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, 18 сентября музыкант обратился в полицию с просьбой возбудить дело о хищении. Как рассказал Джиган, неизвестные проникли в его коттедж в деревне Захарово и украли дорогостоящие аксессуары.
По словам артиста, на момент кражи в доме была открыта дверь, однако внутри него никого не было. Полицией возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Ранее Оксана Самойлова пошутила, что ее муж Джиган советуется с ней перед тем, как выбрать трусы. Она добавила, что не может назвать себя или своего супруга романтиками. Однако, отметила Самойлова, они с Джиганом практически не ссорятся.