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20 минут назад

Эксперты стиля назвали пять осенних вещей, вышедших из моды

runews24.ru

Осенью 2022 года среди антитрендов появились обтягивающие фигуру и короткие вещи.

Эксперты назвали 5 осенних вещей, вышедших из моды
Фото: runews24.rurunews24.ru

Об этом написали редакторы журнала The Symbol.

Эксперты сообщили, что в списке вышедших из моды вещей оказались пальто выше колена, открывающие щиколотки брюки скинни, плащи и тренчи с рукавом до середины предплечья, а также облегающие кожаные куртки.

Антитрендом в обуви оказались ботильоны на высоких шпильках и шнуровке.

По словам специалистов, избавляться от таких моделей не следует, так как они могут стать вновь популярными спустя некоторое время.

Редакторы The Symbol отметили, что в сейчас дизайнеры создают одежду исходя из её удобства при носке и практичности. Так что специалисты рекомендуют выбирать модели пальто на осень, которые будут закрывать большую часть тела, вещи оверсайз.

Мода,
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