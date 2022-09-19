Эксперты назвали 5 осенних вещей, вышедших из моды

Осенью 2022 года среди антитрендов появились обтягивающие фигуру и короткие вещи.

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Об этом написали редакторы журнала The Symbol.

Эксперты сообщили, что в списке вышедших из моды вещей оказались пальто выше колена, открывающие щиколотки брюки скинни, плащи и тренчи с рукавом до середины предплечья, а также облегающие кожаные куртки.

Антитрендом в обуви оказались ботильоны на высоких шпильках и шнуровке.

По словам специалистов, избавляться от таких моделей не следует, так как они могут стать вновь популярными спустя некоторое время.