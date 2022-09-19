Эксперты назвали 5 осенних вещей, вышедших из моды

Осенью 2022 года среди антитрендов появились обтягивающие фигуру и короткие вещи.
Об этом написали редакторы журнала The Symbol.
Эксперты сообщили, что в списке вышедших из моды вещей оказались пальто выше колена, открывающие щиколотки брюки скинни, плащи и тренчи с рукавом до середины предплечья, а также облегающие кожаные куртки.
Антитрендом в обуви оказались ботильоны на высоких шпильках и шнуровке.
По словам специалистов, избавляться от таких моделей не следует, так как они могут стать вновь популярными спустя некоторое время.
Редакторы The Symbol отметили, что в сейчас дизайнеры создают одежду исходя из её удобства при носке и практичности. Так что специалисты рекомендуют выбирать модели пальто на осень, которые будут закрывать большую часть тела, вещи оверсайз.