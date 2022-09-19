Vogue назвал главные тренды прошедшей Недели моды

Редакторы американской версии журнала Vogue назвали главные тренды Недели моды, прошедшей в Нью-Йорке с 9 по 14 сентября. Подборка появилась на сайте издания.
В первую очередь журналисты призвали читателей при составлении образов для холодного времени года сочетать шерстяные вещи с летними платьями и юбками. Кроме того, отмечается, что модными станут стили «бохо», для которого характерны многослойность и натуральные материалы, а также «спорт-шик» — смешение спортивного и делового стиля.
Помимо этого, в список тенденций вошли ультракороткие юбки, брюки-карго, базовая белая футболка, кожаная миди-юбка и аксессуары и предметы гардероба из ткани с эффектом металлик. «Обратите внимание на винтажную одежду — секонд-хенды становятся актуальными как никогда. Лучше всего миксовать современные вещи с архивными коллекциями», — говорится в материале.