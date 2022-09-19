Vogue назвал главные тренды прошедшей Недели моды

Редакторы американской версии журнала Vogue назвали главные тренды Недели моды, прошедшей в Нью-Йорке с 9 по 14 сентября. Подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь журналисты призвали читателей при составлении образов для холодного времени года сочетать шерстяные вещи с летними платьями и юбками. Кроме того, отмечается, что модными станут стили «бохо», для которого характерны многослойность и натуральные материалы, а также «спорт-шик» — смешение спортивного и делового стиля.