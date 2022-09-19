Раскрыт простой способ с легкостью надевать узкие сапоги

Вначале на размещенных кадрах показана девушка, которая испытывала трудность при примерке высоких сапог с плоской подошвой и молнией с внешней стороны. «Не можете засунуть ногу внутрь? Попробуйте пакет для заморозки продуктов», — гласила надпись. Затем героиня ролика воспользовалась предложенным лайфхаком. Так, она поместила ступню в указанный зип-пакет, что помогло удачно завершить примерку.

Однако у пользователей возникли вопросы насчет данной техники. «Мне так и ходить с пакетом на ноге?», «Я бы менее чем за пять минут вспотела и поскользнулась», «Мне целый день придется в нем шуршать и потеть?» — поинтересовались они. В свою очередь представители компании отметили, что использовать пакет необходимо всего один раз, после чего ботинки растянутся.