Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
4 часа назад

Раскрыт простой способ с легкостью надевать узкие сапоги

Lenta.ru

Эксперты британского обувного бренда Fairfax & Favor раскрыли простой способ с легкостью надевать обувь с узким голенищем. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте марки.

Раскрыт простой способ с легкостью надевать узкие сапоги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах показана девушка, которая испытывала трудность при примерке высоких сапог с плоской подошвой и молнией с внешней стороны. «Не можете засунуть ногу внутрь? Попробуйте пакет для заморозки продуктов», — гласила надпись. Затем героиня ролика воспользовалась предложенным лайфхаком. Так, она поместила ступню в указанный зип-пакет, что помогло удачно завершить примерку.

Однако у пользователей возникли вопросы насчет данной техники. «Мне так и ходить с пакетом на ноге?», «Я бы менее чем за пять минут вспотела и поскользнулась», «Мне целый день придется в нем шуршать и потеть?» — поинтересовались они. В свою очередь представители компании отметили, что использовать пакет необходимо всего один раз, после чего ботинки растянутся.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители