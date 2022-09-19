Ева Лонгория снялась в "рваном" мини-платье

Американская актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», опубликовала новую фотографию в «рваном» мини-платье. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

47-летняя Ева Лонгория опубликовала в личном блоге фотографию, на которой снялась в черном трикотажном «рваном» мини-платье. Образ дополнили сапоги-ботфорты на высоком каблуке, солнечные очки в темной оправе и яркая сумка с золотой цепочкой.

В комментариях поклонники Евы Лонгории восхитились ее фигурой:

«Вот это фигура!», «Выглядите потрясающе», «Горячая и сексуальная», «Невероятно красивая девушка», «47? Не верю!», «Фигура просто бомба».