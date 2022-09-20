Какие вещи никогда не выйдут из моды

Существует несколько вещей, которые никогда не потеряют своей актуальности, считает эксперт онлайн-сервиса для шопинга Юлия Манукова. Она рассказала о той одежде, которая никогда не выйдет из моды.

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Манукова утверждает, что белые рубашки останутся неизменной классикой. Эксперт порекомендовала для этого сезона приобрести вещи разного фасона и кроя, с необычным силуэтом. Также она считает, что туфли-лодочки еще долго не покинут списки самой модной одежды.

"От kitten heel до высокой шпильки и наоборот. Но сегодня это зависит исключительно от ваших предпочтений", – поделилась Манукова в интервью с "Газетой.ру".