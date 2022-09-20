Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
3 часа назад

Названы раздражающие женщин вещи в мужском гардеробе

Lenta.ru

Редакторы журнала Men Today перечислили вещи в мужском гардеробе, которые раздражают женщин. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы раздражающие женщин вещи в мужском гардеробе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, специалисты призвали мужчин отказаться от прозрачной рубашки или футболки-сетки. По их словам, названные вещи являются слишком откровенными, поскольку их ткань просвечивает соски.

Кроме того, в списке оказались шапка с помпоном и джинсы скинни. С последним упомянутым предметом гардероба нужно быть очень осторожным, предупреждают эксперты. Узкие штаны могут подчеркнуть недостатки фигуры.

В заключение авторы материала особенно выделили украшения, которые мужчины носят в знак принадлежности к какой-нибудь молодежной субкультуре.

Ранее в сентябре редакторы журнала Men Today назвали вещи, которые неуместны в мужском гардеробе. В рейтинге оказались рыбацкий жилет, слишком рваная одежда, угги и армейские ботинки. По мнению специалистов, при составлении своего ежедневного образа необходимо соблюдать меру, а именно не надевать массивные аксессуары и обувь, которая больше относится к женскому гардеробу.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители