Названы раздражающие женщин вещи в мужском гардеробе

Редакторы журнала Men Today перечислили вещи в мужском гардеробе, которые раздражают женщин. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь, специалисты призвали мужчин отказаться от прозрачной рубашки или футболки-сетки. По их словам, названные вещи являются слишком откровенными, поскольку их ткань просвечивает соски.

Кроме того, в списке оказались шапка с помпоном и джинсы скинни. С последним упомянутым предметом гардероба нужно быть очень осторожным, предупреждают эксперты. Узкие штаны могут подчеркнуть недостатки фигуры.

В заключение авторы материала особенно выделили украшения, которые мужчины носят в знак принадлежности к какой-нибудь молодежной субкультуре.