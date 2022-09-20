Самые модные сумки осени-2022

О самых модных сумках сезона осень-2022 — в новом материале WMJ.ru.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

По сравнению с Pret-a-porter, ювелирными изделиями и обувью тенденции сумок более мимолетны. Маленькая сумка Jacquemus SS18 была вездесущей, пока не перестала ею быть. Сумки-подушки почти определили 2019 год. Суровая логомания в 2020 году уступила место сдержанности.

Конечно, есть много исключений из правил, таких как знаменитая Lady Dior, 11.12 Chanel или вечная Birkin. Однако основные тенденции сумок на 2022 год, по словам Либби Пейдж, старшего редактора рынка Net-a-Porter, «проходят границу между вневременной архивностью и актуальностью».

Она утверждает, что предприятия, занимающиеся производством вещей с наследием, по-прежнему преуспевают, поскольку в последнее время потребители стали больше покупать товары премиум-класса, которые будут актуальны не один или два сезона, а несколько лет, да и тренд на инвестиции в товары имеющие ликвидность на рынке ресейла продолжает неумолимо набирать обороты.

1 «Дофаминовый дрессинг»

Одним из самых очевидных трендов 2022 года стал так называемый «дофаминовый дрессинг» — яркие цвета сумок как нельзя лучше обеспеспечивают отличное настроение при ежедневной носке, а также могут помочь переиграть привычный повседневный образ.

2 Вместить все

Еще один тренд, на который стоит обратить внимание — это тканевые сумки, шоппер и всевозможные утилитарные варианты, в которые можно положить все и даже больше.

3 Эко-материалы