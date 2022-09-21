Как быстро продать ненужные вещи в интернете

Британская блогер Эмма Сендалл в TikTok дала советы, как быстро избавиться от лишних вещей в гардеробе с помощью их перепродажи в сети, сообщает издание Metro.

Девушка рассказала, как оформлять объявления на сайтах, предлагающих одежду секонд-хенд. В первую очередь, по ее словам, нужно сделать качественные фотографии и загрузить их на онлайн-платформу. Так потенциальные покупатели смогут детально рассмотреть вещи.