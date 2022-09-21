Как быстро продать ненужные вещи в интернете

Британская блогер Эмма Сендалл в TikTok дала советы, как быстро избавиться от лишних вещей в гардеробе с помощью их перепродажи в сети, сообщает издание Metro.
Девушка рассказала, как оформлять объявления на сайтах, предлагающих одежду секонд-хенд. В первую очередь, по ее словам, нужно сделать качественные фотографии и загрузить их на онлайн-платформу. Так потенциальные покупатели смогут детально рассмотреть вещи.
«Лучше, чтобы людям было доступно как можно больше снимков», – уточнила Сендалл.
Также нужно подробно описать характеристики товара.
«Например, я хотела бы продать эти джинсовые шорты, так почему бы не уточнить: «Джинсовые шорты с высокой талией»?» – сообщила блогер.
Решающее значение для покупателя имеет цена, поэтому ее необходимо тщательно обдумать.
«Если в интернете есть аналогичный товар на три-четыре фунта стерлингов дешевле, то вашу вещь покупать не станут», – добавила она.