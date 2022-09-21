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2 часа назад

Как быстро продать ненужные вещи в интернете

Мир24

Британская блогер Эмма Сендалл в TikTok дала советы, как быстро избавиться от лишних вещей в гардеробе с помощью их перепродажи в сети, сообщает издание Metro.

Как быстро продать ненужные вещи в интернете
Фото: Мир24Мир24

Девушка рассказала, как оформлять объявления на сайтах, предлагающих одежду секонд-хенд. В первую очередь, по ее словам, нужно сделать качественные фотографии и загрузить их на онлайн-платформу. Так потенциальные покупатели смогут детально рассмотреть вещи.

«Лучше, чтобы людям было доступно как можно больше снимков», – уточнила Сендалл.

Также нужно подробно описать характеристики товара.

«Например, я хотела бы продать эти джинсовые шорты, так почему бы не уточнить: «Джинсовые шорты с высокой талией»?» – сообщила блогер.

Решающее значение для покупателя имеет цена, поэтому ее необходимо тщательно обдумать.

«Если в интернете есть аналогичный товар на три-четыре фунта стерлингов дешевле, то вашу вещь покупать не станут», – добавила она.

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