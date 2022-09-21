Как распознать некачественный импортный товар

19 сентября Федеральная таможенная служба РФ опубликовала доклад о поддельных товарах, которые пытаются завозить в Россию под видом параллельного импорта. «Вечерняя Москва» выяснила, как распознать контрафакт.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Чаще всего недобросовестные продавцы пытаются ввезти в страну под предлогом параллельного импорта одежду, косметику, парфюмерию и детские игрушки. Определить контрафакт можно с помощью нескольких признаков.

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Никаких рынков

Если вы хотите приобрести товар ушедшего бренда, то лучше всего делать это в крупных магазинах или на маркетплейсах. Во-первых, там всегда можно запросить документы, во-вторых, компании-поставщики проходят тщательный отбор, поэтому риск наткнуться на подделку минимален.

Запах подскажет

Подделку легче всего вычислить по запаху. Если он химический и резкий, то, скорее всего, перед вами некачественная продукция. Лучше, конечно, взять с собой оригинал и сравнить его с тем товаром, который вы планируете приобрести.

— Отлично выдают контрафакт внешний вид и материалы — если нитки торчат, а ткань плохо прокрашена, то лучше не рисковать. То же самое и с игрушками — тонкий пластик говорит о том, что перед вами китайская подделка, — поясняет торговый представитель одного из российских маркетплейсов Юлия Демина.

Обращайте внимание на страну

Перед покупкой уточните, откуда был ввезен товар. Чаще всего контрафакт привозят из таких стран, как Китай и Арабские Эмираты.

— Особенно это касается парфюма и косметики, поэтому лучше покупать «привоз» из европейских стран или Турции, — отметила Демина.

Смотри упаковку

Чтобы удостовериться в оригинальности, важно проверить все бирки и защитную слюду. Конечно, при транспортировке она может повредиться, однако не стоит покупать товар без опознавательных знаков.

— Внимательно проверяйте шрифт. Если буквы плывут или слово на иностранном языке написано неверно, то перед вами подделка, — уточняет специалист.

Также продавцы часто грешат тем, что закупают подделку, а поверх приклеивают оригинальные бирки. Конечно, на первый взгляд распознать это сложно, но обратите внимание на соответствие указанному размеру, тому, как бирка приклеена. Если это выглядит весьма неаккуратно, то лучше отказаться от покупки.

Только дороже

Ввезенный с помощью параллельного импорта продукт не может стоить на 30–50 процентов дешевле, чем у официального поставщика. Цена может быть дороже на 10–15 процентов ввиду осложненной логистики, но никак не дешевле в два раза.

— Продавцы могут пытаться подкупить вас огромной скидкой и «ликвидацией товара». Это обман. Крупные компании не ликвидируют его таким образом. Тем более нужно учитывать наценку за доставку и прибыль самого продавца, — подчеркнула Юлия Демина.

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