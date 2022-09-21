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47 минут назад

Стилист назвала распространенные модные ошибки девушек

Lenta.ru

Российская стилистка Юлия Кофейникова назвала распространенные модные ошибки девушек. Ее мнение по данному вопросу публикует The Voice.

Стилист назвала распространенные модные ошибки девушек
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, к ухудшению внешнего вида может привести сочетание акцентного верха в одежде с неприбранными волосами. В качестве примера она продемонстрировала образ, составленный из белой блузки с пышными рукавами и U-образным вырезом и распущенных волос. Также специалистка рекомендовала избегать не заправленных в брюки рубашек.

В то же время Кофейникова указала в качестве недочета несочетаемые цвета в одном наряде. Например, не следует комбинировать рубашку с ярким желто-сине-красным принтом с розовой юбкой, пояснила она.

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