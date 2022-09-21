Стилист назвала распространенные модные ошибки девушек

По словам эксперта, к ухудшению внешнего вида может привести сочетание акцентного верха в одежде с неприбранными волосами. В качестве примера она продемонстрировала образ, составленный из белой блузки с пышными рукавами и U-образным вырезом и распущенных волос. Также специалистка рекомендовала избегать не заправленных в брюки рубашек.