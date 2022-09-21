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56 минут назад

Названы визуально старящие мужчин вещи

Lenta.ru

Редакторы журнала Men Today перечислили вещи, которые визуально старят мужчин. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названы визуально старящие мужчин вещи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, специалисты призвали отказаться от классических костюмов и рубашек, выполненных из блестящей ткани. Также старящими предметами мужского гардероба они назвали пиджаки с широкими лацканами (отвороты спереди пиджака, которые соединяются с воротом и доходят до верхних пуговиц — прим. Ленты.ру), чехол под мобильный телефон и массивные пряжки на ремнях.

Помимо прочего, авторы материалы выделили широкие рубашки и сумки-барсетки, предложив последнюю вещь заменить на сумку-папку, портмоне, портфель или рюкзак.

В завершение журналисты дали читателям издания несколько советов по стилю, как визуально выглядеть моложе с помощью одежды. Так, они порекомендовали присмотреться к вещам ярких цветов, которые особенно будут подчеркивать глаза. Кроме того, при покупке новой одежды необходимо обращать внимание на качество и подбирать вещи с учетом типа фигуры и в соответствии с размером.

Ранее редакторы журнала Men Today перечислили вещи в мужском гардеробе, которые раздражают женщин. В списке оказались прозрачные рубашки, футболки-сетки, шапка с помпоном и украшения, обозначающие принадлежность к какой-нибудь молодежной субкультуре.

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