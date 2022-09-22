Модель раскрыла «правильный» способ любить полных девушек

Модель плюс-сайз Сефи Ома показала фигуру в облегающем наряде с фразой «мужчина должен любить мои складки». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша, называющая себя королевой пышных форм, предстала на размещенных кадрах в кроп-топе и короткой юбке с обнажающим бедро разрезом. Она раскрыла мужчинам правильный, по ее мнению, способ любить полных девушек.

«Ты не можешь говорить, что влюблен в женщину больших размеров, и не любить при этом ее живот, целлюлит, пухлые руки, растяжки или складки. (...) Если в действительности вам нравятся худые девушки — выбирайте их, а настоящие любители пышных форм пусть выбирают нас», — заявила она.

Пока Ома произносила свою речь, из-за ее спины показались мужские руки, трогавшие те части тела, на которые она указывала.