Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Девушка заказала нижнее белье бренда Кардашьян и удивилась его крою

Lenta.ru

Блогерша Шарлотта Коллинз заказала нижнее белье бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims и удивилась его крою. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка заказала нижнее белье от Кардашьян и удивилась его крою
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка призналась, что обладает средним ростом и пышными формами, поэтому она решила приобрести комплекты размера XL. Однако, по словам юзерши, она не ожидала, что купленные ею за 20 долларов (около 1200 рублей) хлопчатобумажные трусы в рубчик окажутся настолько большими.

Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала соответствующее изделие серого цвета с высокой посадкой, показав, что его длина составляет примерно две ее ладони.

«Трусы огромные. Они буквально достанут мне до груди», — сообщила автор видео, отметив, что собирается отправить их обратно.

Мода,Шарлотта Коллинз,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители