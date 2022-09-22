Девушка заказала нижнее белье от Кардашьян и удивилась его крою

Блогерша Шарлотта Коллинз заказала нижнее белье бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims и удивилась его крою. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка призналась, что обладает средним ростом и пышными формами, поэтому она решила приобрести комплекты размера XL. Однако, по словам юзерши, она не ожидала, что купленные ею за 20 долларов (около 1200 рублей) хлопчатобумажные трусы в рубчик окажутся настолько большими.

Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала соответствующее изделие серого цвета с высокой посадкой, показав, что его длина составляет примерно две ее ладони.