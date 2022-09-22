Тренды, которые помогут скорректировать фигуру

Сейчас самое время обновить гардероб одежды. Дизайнеры рассказали о главных трендах этой осени.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Некоторые актуальные элементы гардероба можно использовать, чтобы визуально скорректировать фигуру», – пишет Marie Claire.

Широкие джинсы полной длины – это настоящая находка. Вещь подойдет практически для любой фигуры. А сочетая такую модель с каблуками, можно зрительно удлинить ноги.

Расклешенные брюки также помогут скорректировать фигуру. Благодаря их свободному крою можно сбалансировать пропорции и добиться типа «песочные часы».

Трикотажные платья макси – один из главных трендов этой осени. В сочетании с ботфортами или сапогами помогут добиться идеальных пропорций.

Также осенью 2022 года в моде юбки-карандаш, юбки-миди, корсеты. Из верхней одежды в тренде пальто макси.