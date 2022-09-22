Названы главные тренды весны 2023 года

Редакторы журнала The Symbol перечислили главные тренды весны 2023 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

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В первую очередь, эксперты назвали модным трендом total black, в котором преобладают вещи черного цвета и при этом символизирующие скорбь. Отмечается, что данная тенденция связана с тем, что Неделя моды в Лондоне совпала с похоронами королевы Елизаветы II. Поэтому многие дизайнеры, в том числе Эрдем Моралиоглу и Ричард Куинн, почтили память о ней, выпустив на подиум моделей в черной одежде.

Помимо прочего, актуальными станут вещи из прозрачных тканей и облегающего кроя, платья длины макси и юбки-пачки. В последнем случае специалисты пояснили, что упомянутой предмет гардероба можно сочетать с простым свитером.

Авторы материала также отметили, что в следующем году будет популярна одежда, оформленная цветочным принтом, вышивками и аппликациями.