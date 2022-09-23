Названа неочевидную портящую внешний вид женщины деталь

Популярная блогерша назвала неочевидную деталь образа, которая способна испортить внешний вид женщины. Ролик на эту тему она опубликовала в Instagram-аккаунте, насчитывающем более 200 тысяч подписчиков (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).