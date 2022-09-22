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1 час назад

Блогерша раскрыла способ найти качественные и дешевые копии брендовых вещей

Lenta.ru

Блогерша Эш раскрыла простой способ найти качественные и дешевые копии вещей люксовых брендов в сети. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

Как найти качественные и дешевые копии брендовых вещей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, героиня материала посоветовала сделать скриншот понравившейся модели одежды на сайте дизайнерской марки и загрузить его в панель визуального поиска любого интернет-ретейлера. Эш показала, как выполняет этот алгоритм на примере китайского онлайн-магазина Shein. Девушка загрузила на сайт зеленое платье неизвестного производителя, после чего Shein автоматически подобрал для нее аналогичные варианты по доступным ценам. «Это быстрый и простой способ найти копию любимого наряда», — подписала она свой пост.

Подписчики оценили идею Эш и поблагодарили ее за лайфхак. «Ты святая», «Большое спасибо, что поделились», «Ну… Теперь я буду тратить еще больше денег», — высказались они.

Ранее в сентябре пользовательница TikTok рассказала, где найти бюджетную замену обуви французского модного дома Chanel. Девушка сообщила подписчикам, что британский бренд Marks & Spencer предлагает копии дорогостоящих туфель по демократичным ценам.

Мода,Chanel,
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