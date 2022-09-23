Российские близнецы приняли участие в показе Gucci

Известно, что сестры-близнецы прошлись по подиуму в парных нарядах из коллекции Gucci Spring 2023, а именно, черных платьях с кружевным лифом и кожаных куртках оверсайз. В качестве обуви для манекенщиц выбрали массивные лоферы, а из аксессуаров на них были чокеры и высокие носки. На размещенных кадрах видно, что девушки держатся за руки.