Лисовец предложил удобный вариант ношения мини-юбки осенью

«В холодный сезон мини-юбки отлично сочетается с узкими брюками и высокими сапогами, поэтому у вас на одну отговорку не носить мини теперь меньше», — иронично заметил знаток моды.

При выборе юбки в этом сезоне Лисовец посоветовал отдавать предпочтение если не мини, то макси. «Да, сразу в пол! Средняя и привычная нам длина, конечно, также встречается, но если мы хотим создать вам по-настоящему модный и дерзкий образ, то выбираем один из двух вариантов», — объяснил он.