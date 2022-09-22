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2 часа назад

Лисовец предложил удобный вариант ношения мини-юбки осенью

Мослента

Удобный вариант ношения мини-юбки этой осенью предложил на своем сайте популярный стилист Владислав Лисовец.

Лисовец предложил удобный вариант ношения мини-юбки осенью
Фото: МослентаМослента

«В холодный сезон мини-юбки отлично сочетается с узкими брюками и высокими сапогами, поэтому у вас на одну отговорку не носить мини теперь меньше», — иронично заметил знаток моды.

При выборе юбки в этом сезоне Лисовец посоветовал отдавать предпочтение если не мини, то макси. «Да, сразу в пол! Средняя и привычная нам длина, конечно, также встречается, но если мы хотим создать вам по-настоящему модный и дерзкий образ, то выбираем один из двух вариантов», — объяснил он.

Мода,
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