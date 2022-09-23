Дочь Хайди Клум представила капсульную коллекцию одежды в Милане

Дочь супермодели Хайди Клум, 18-летняя Лени, вышла на показе своей капсульной коллекции одежды, сделанной вместе с брендом About You. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Показ Leni Klum x About You прошел в рамках Недели моды в Милане.

Дочь супермодели вышла на подиум в черном топе, такого же цвета велосипедках, укороченной дубленке и черных ботфортах.

Хайди Клум сидела в первом ряду на показе и снимала происходящее на видео. Для похода на мероприятие она выбрала белый кроп-топ с длинными ниспадающими рукавами на завязках и черные брюки.

Позже Хайди Клум поделилась в своих социальных сетях снимками с показа мод и рассказала о достижении своей дочери.