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23 минуты назад

Дочь Хайди Клум представила капсульную коллекцию одежды в Милане

Газета.Ruиещё 1

Дочь супермодели Хайди Клум, 18-летняя Лени, вышла на показе своей капсульной коллекции одежды, сделанной вместе с брендом About You. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Хайди Клум представила капсульную коллекцию одежды в Милане
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Показ Leni Klum x About You прошел в рамках Недели моды в Милане.

Дочь супермодели вышла на подиум в черном топе, такого же цвета велосипедках, укороченной дубленке и черных ботфортах.

Хайди Клум сидела в первом ряду на показе и снимала происходящее на видео. Для похода на мероприятие она выбрала белый кроп-топ с длинными ниспадающими рукавами на завязках и черные брюки.

Позже Хайди Клум поделилась в своих социальных сетях снимками с показа мод и рассказала о достижении своей дочери.

Миланская неделя моды ежегодно собирает 30 тыс. гостей, каждый сезон проходит более 40 показов. В этом году свои коллекции представят Gucci, Prada, Moschino и Versace. Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Наоми Кемпбэлл в пиджаке на голое тело открыла показ Hugo Boss в Милане.

Мода,Хайди Клум,
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