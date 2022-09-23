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45 минут назад

Названа необходимая обувь на осень

Lenta.ru

Редакторы журнала Woman's Day перечислили необходимую обувь на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Названа необходимая обувь на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению экспертов, в осеннем гардеробе, в первую очередь, должны присутствовать закрытые ботильоны на устойчивом каблуке. Названную модель можно носить с классическим брюками, джинсами, платьями и юбками, поясняют специалисты.

Помимо прочего, в списке оказались ботфорты, сапоги и кроссовки. В последнем случае журналисты советуют присмотреться к вариантам, которые изготовлены из таких практичных материалов, как нубук, кожа или замша.

Кроме того, особенно необходимой для осеннего сезона является обувь в мужском стиле. В подобную категорию авторы рейтинга относят дреби (мужская модель туфель с открытой шнуровкой — прим. Ленты.ру), челси, оксфорды и берцы. Данные модели отлично сочетаются с брюками любых фасонов и мини-юбками, заключили они.

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