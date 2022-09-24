Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
37 минут назад

68 пар близнецов собрались вместе: что происходит

Super.ruиещё 1

Показ Gucci на Миланской неделе моды войдет в историю. И дело не в рекордной концентрации звезд или особенно дерзких образах. Все гениально и просто: по задумке креативного директора бренда Алессандро Микеле на подиум вышли модели-близнецы. Всего их было 68 пар! Да, такого модное сообщество еще точно не видело.

68 пар близнецов собрались вместе: что происходит
Фото: Super.ruSuper.ru

Дизайнер посвятил новую коллекцию своим «мамам»: кроме родной его воспитывала ее сестра-близнец, и в раннем детстве Микеле их путал. Ну а сейчас решил запутать зрителей: каждая группа близнецов выходила на сцену независимо друг от друга, в центре подиума была установлена зеркальная стена. Луки, разумеется, были парные. В финале шоу, получившего название Twinsburg, стену подняли, и тогда близнецы воссоединились в пары и дефилировали по подиуму, взявшись за руки. До чего же милая концепция и эффектное шоу!

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители