68 пар близнецов собрались вместе: что происходит

Показ Gucci на Миланской неделе моды войдет в историю. И дело не в рекордной концентрации звезд или особенно дерзких образах. Все гениально и просто: по задумке креативного директора бренда Алессандро Микеле на подиум вышли модели-близнецы. Всего их было 68 пар! Да, такого модное сообщество еще точно не видело.

Дизайнер посвятил новую коллекцию своим «мамам»: кроме родной его воспитывала ее сестра-близнец, и в раннем детстве Микеле их путал. Ну а сейчас решил запутать зрителей: каждая группа близнецов выходила на сцену независимо друг от друга, в центре подиума была установлена зеркальная стена. Луки, разумеется, были парные. В финале шоу, получившего название Twinsburg, стену подняли, и тогда близнецы воссоединились в пары и дефилировали по подиуму, взявшись за руки. До чего же милая концепция и эффектное шоу!