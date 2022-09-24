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2 часа назад

ТОП-5 стильной обуви на осень

Popcake.tv

Осенью бывает сложно определиться с обувью, которую лучше всего купить. Погода диктует свои условия, а мода – свои. Но отчаиваться не стоит! На помощь всегда приходят эксперты или кумиры молодежи, которые помогут тебе с выбором. Сегодня своей подборкой с нами поделится музыкант и блогер Кайтана.

ТОП-5 стильной обуви на осень
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
Popcake.tv

Я люблю стильную обувь и хочу с вами поделиться своей личной подборкой. Я подготовила 5 лучших пар осенней обуви, берите на заметку.

Bottega Veneta

Popcake.tv

Я считаю их супер-стильными. Они абсолютно универсальные и подойдут под все: под юбки, кожу, спорт. Я вижу с ними даже летние луки, если мы говорим о купальнике.

BALENCIAGA Triple S

Popcake.tv

Тоже моя любимая обувь. Это старая модель. Кроссовки, которые весят полтора-два килограмма, в них реально тяжело ходить. Но они очень стройнят ноги и, как по мне, хоть на них и прошла мода, они очень крутые. Я их также могу сочетать со всем своим гардеробом.

Nike Air Force

Popcake.tv

Это классика — черные или белые. Они также абсолютно универсальны. Это то, что подходит под все и всегда стильно выглядит, даже с классикой — классическим костюмом, например, черным.

Кеды R13 Kurt zebra

Popcake.tv

Это новый и крутой бренд. Тут уже мы говорим не про универсальность, а именно про какую-то «изюминку». Для меня R13 — это такой «стилечек», который не каждый осмелится надеть, но я из тех, кто готов.

EKONIKA ботфорты

Popcake.tv

Они чем-то похожи на BOTTEGA, но сейчас все большую популярность набирает «Эконика» — наш российский бренд. Мне нравятся высокие ботфорты, которые можно носить вместо колготок, черненькие, лаковые. Они супер-клевые.

Мода,
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