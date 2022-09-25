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3 часа назад

Выход Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Милане был испорчен: объясняем почему

Super.ru

Пару дней назад Наоми Кэмпбелл открывала показ Boss в рамках Недели моды в Милане. И пока в Сети активно обсуждали ее образ — широкие брюки и жакет на голое тело с красивым декольте, — все упустили из виду одну маленькую, но фатальную деталь для модного шоу такого уровня. Автор телеграм-канала Bon Mot указал на белую этикетку на пальто, которую не видно на фотографиях из глянца, но хорошо заметно на видео.

Выход Наоми на Неделе моды в Милане был испорчен
Фото: Super.ruSuper.ru

Все дело в том, что для показов всегда используются специальные «подиумные» вещи, на которых нет этикеток и других деталей, способных испортить идеальную картинку. А стилисты Boss, видимо, решили сэкономить и взять пальто прямиком из магазина. Примечательно, что мировые издания закрыли глаза на этот прокол и опубликовали фото, на которых бирку не видно (либо просто удачно ее удалили при помощи фотошопа). Ну а мы добыли «оригиналы» — и в очередной раз убедились, что Наоми из любой ситуации выходит как королева!

Мода,Наоми Кэмпбелл,
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