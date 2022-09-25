Полная блогерша показала простой способ подогнать платье по фигуре

В начале видео пользовательница сети с никнеймом emilylaukim, чей блог насчитывает более 183 тысяч подписчиков, продемонстрировала, что мини-платье сильно обтягивает ее талию, поскольку на нем отсутствуют швы по бокам. На следующих кадрах плюс-сайз-блогерша вывернула данную вещь наизнанку, оттянула небольшую часть ткани и завязала ее в узел чуть ниже под грудью с помощью резинки для волос. Затем Ким вывернула платье наружу и надела его на себя. На ролике видно, что наряд больше не обтягивает фигуру девушки, а используемый аксессуар для создания прически под ним не виден.