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3 часа назад

Полная блогерша показала простой способ подогнать платье по фигуре

Lenta.ru

Полная блогерша Эмили Ким показала простой способ, с помощью которого можно подогнать платье по фигуре. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Полная блогерша показала простой способ подогнать платье по фигуре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале видео пользовательница сети с никнеймом emilylaukim, чей блог насчитывает более 183 тысяч подписчиков, продемонстрировала, что мини-платье сильно обтягивает ее талию, поскольку на нем отсутствуют швы по бокам. На следующих кадрах плюс-сайз-блогерша вывернула данную вещь наизнанку, оттянула небольшую часть ткани и завязала ее в узел чуть ниже под грудью с помощью резинки для волос. Затем Ким вывернула платье наружу и надела его на себя. На ролике видно, что наряд больше не обтягивает фигуру девушки, а используемый аксессуар для создания прически под ним не виден.

Многие зрители удивились подобному лайфхаку. При этом некоторые подписчики рассказали в комментариях под видеороликом, что у них резинка постоянно выпадала, и посоветовали другим пользователям завязывать ее потуже.

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