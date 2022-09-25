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2 часа назад

Ким Кардашьян закрыла показ Dolce&Gabbana на Неделе моды в Милане

Газета.Ru

Телезвезда Ким Кардашьян стала моделью, которой выпала честь закрыть показ бренда Dolce&Gabbana на Неделе моды в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

Ким Кардашьян закрыла показ Dolce&Gabbana
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Итальянский бренд представил коллекцию сезона "Весна-лето 2023", созданную в сотрудничестве со звездой. Она получила название "Чао, Ким". На подиум Ким Кардашьян вышла в черном платье в пол, расшитом пайетками, с глубоким декольте на тонких лямках. Шею ее украсило ожерелье с крестом.

Шоу началось с постановки - зал осветили вспышки камер, послышались щелчки фотоаппаратов и "крики из толпы", скандировавшей "Мы любим тебя, Ким!"

Вслед за тем модели в чокерах с надписью "Ким" представили коллекцию, в которую, в частности, входили корсеты и открытые платья. В первых рядах на показе присутствовали девятилетняя дочь Кардашьян Норт Уэст и ее братья и сестра - Сейнт, Чикаго и Псалм. Также поддержать телезвезду пришли ее мать Крис Дженнер и сестра Хлои.

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