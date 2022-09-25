Ким Кардашьян закрыла показ Dolce&Gabbana

Телезвезда Ким Кардашьян стала моделью, которой выпала честь закрыть показ бренда Dolce&Gabbana на Неделе моды в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Итальянский бренд представил коллекцию сезона "Весна-лето 2023", созданную в сотрудничестве со звездой. Она получила название "Чао, Ким". На подиум Ким Кардашьян вышла в черном платье в пол, расшитом пайетками, с глубоким декольте на тонких лямках. Шею ее украсило ожерелье с крестом.

Шоу началось с постановки - зал осветили вспышки камер, послышались щелчки фотоаппаратов и "крики из толпы", скандировавшей "Мы любим тебя, Ким!"